Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Tatbeute beim Einbruch - Polizei sucht Zeugen

Warburg (ots)

Im Wohnviertel "Zur Schanze" in Warburg kam es am Freitag, den 6. Dezember, zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die unbekannten Täter verschafften sich im Zeitraum zwischen 14:00 und 21:15 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude und entwendeten mehrere Gegenstände. Was genau entwendet wurde, ist derzeit noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Ermittler sicherten am Tatort Spuren und setzen nun auf Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05271/962-0 bei der Polizei zu melden./rek

