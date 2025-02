Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 250214-1-pdnms Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Fockbek gesucht

Fockbek ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Am Donnerstag den 13.02.25, in der Zeit von 07.00 - 12.30 Uhr, wurde ein auf dem Fockbeker Rathausparkplatz abgestellter Pkw offenbar beim Rangieren durch ein unbekanntes Fahrzeug angefahren und an der rechten Fahrzeugseite erheblich beschädigt.

Der Unfallverursacher entfernt sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Die Farbe des unfallverursachenden Kraftfahrzeugs dürfte weiß sein.

Die Polizei in Fockbek sucht jetzt nach Zeugen oder auch Hinweisgebern, diese melden sich bitte unter der Rufnummer 04331-208120.

Sönke Petersen

