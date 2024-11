Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Gasaustritt in Wohngebäude beschäftigt die Feuerwehr

Dinslaken (ots)

Am Donnerstagabend wurde die Feuerwehr Dinslaken mit den Löschzügen Stadtmitte, Eppinghoven, der IuK (Sondereinheit zur Unterstützung der Einsatzleitung) und den hauptamtlichen Kräften zu einem Wohnobjekt in der Innenstadt alarmiert. Mitarbeiter der Stadtwerke hatten in dem Gebäude freigesetztes Stadtgas festgestellt. Eine Konzentration, die eine Entzündung oder Explosion des Gases hätte nach sich ziehen können wurde glücklicherweise in keinem Teil des Gebäudes gemessen. Aufgrund der möglichen gesundheitsschädlichen Wirkung des Gases wurden trotzdem alle angetroffenen Bewohner des Objektes ins Freie geführt und durch die Feuerwehr betreut. Hierbei unterstützte eine örtliche Werbeagentur, indem die Betroffenen dort zunächst im Warmen unterkommen konnten. Um jegliche weitere Gefahrenausbreitung zu verhindern wurde das Gebäude von der Gasversorgung getrennt und der Bereich zunächst großflächig stromlos geschaltet. Die Feuerwehr kontrollierte gemeinsam mit den Stadtwerken sowohl das betroffene Objekt als auch die angeschlossenen Gebäude und führte Lüftungsmaßnahmen durch. Nach Sicherstellung das keine weiteren Gefahren vorlagen, konnten die Anwohner zurück in Ihre Wohnungen. Da nicht absehbar war wann der Schaden an der Gebäudeinstallation repariert werden kann, wurde auch das Ordnungsamt der Stadt hinzugezogen um mögliche anderweitige Unterbringungen für die Betroffenen zu prüfen. Die Feuerwehr war an dieser Einsatzstelle zeitweise mit 35 Einsatzkräften tätig und wurde durch ein starkes Aufgebot der Polizei unterstützt.

Original-Content von: Feuerwehr Dinslaken, übermittelt durch news aktuell