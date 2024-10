Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Dinslakener Feuerwehrmann bei Feuerwehrwettkämpfen in Nashville

Gestern Abend kurz nach 22.00 Uhr war es soweit: Robin Altbürger trat seinen ersten Lauf bei der Firefighter Challenge Championschip Series an. Soweit es das Einsatzaufkommen zuließ, verfolgten seine Kolleginnen und Kollegen der 2. Wachabteilung der Feuerwehr Dinslaken seinen Auftritt über einen Livestream.

Robin Altbürger ist Teil des Toughest Firefighter Alive (TFA) Teams der Feuerwehr Dinslaken. Gemeinsam mit vielen anderen, sportbegeisterten Feuerwehrangehörigen misst er sich aktuell bei der Firefighter Challenge Championschips Series in Nashville, Tennessee (USA).

Beim TFA-Wettbewerb gilt es in voller Montur und unter Atemschutz mehrere aufeinanderfolgende Stationen zu bewältigen. Neben schweren Schlauchpaketen (19 Kilogramm), einem Sprint in die dritte Etage, dem Ziehen eines 75 Kilogramm schweren Dummys und einem Slalomparcour werden Ausdauer, Kraft und Durchhaltevermögen auf die Probe gestellt.

In dem gestrigen ersten Lauf konnte Robin eine Zeit von 1:30,65 Min. erreichen und sich damit einen Platz im "Lions Den Club" und gleichzeitig den ersten Erfolg in dieser Wettkampfwoche sichern. Im Verlauf der Woche wird Robin seine Hartnäckigkeit noch in weiteren Läufen unter Beweis stellen.

So startet Robin noch heute (Dienstag) im Mixed Tandem, in einem weiteren Einzellauf, Donnerstag im Männer Tandem, Mixed Staffel und Männer Staffel. Am Ende gilt es sich für die Weltmeisterschaftsläufe am Freitag und Samstag zu qualifizieren. Auf Youtube wird der Wettkampf in einem Livestream wiedergegeben: https://www.youtube.com/watch?v=xz70TmYb8Mk

Wir wünschen Robin und allen anderen Sportlerinnen und Sportlern viel Erfolg und sind stolz auf unseren Kollegen/Kameraden und seine sportlichen Leistungen.

