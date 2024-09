Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Neuried - Zusammenstoß mit Fahrradfahrer

Neuried (ots)

Zu einem Unfall zwischen einem 19-jährigen Autofahrer und einer 51-jährigen Radfahrerin kam es am Mittwochabend auf der Ichenheimer Straße. Gegen kurz vor 22 Uhr fuhr der BMW-Lenker die K5332 in Richtung Niederschopfheim, als eine Fahrradfahrerin von einem Radweg die Straße überqueren wollte. Hierbei missachtete sie offenbar die Vorfahrt und es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Die 51-Jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und zur Untersuchung in ein nahegelegenes Klinikum gebracht. Der Sachschaden am BMW beläuft sich auf rund 2.000 Euro.

/al

