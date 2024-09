Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gengenbach, K5333 - Straßensperrung: Lastwagen umgekippt

Gengenbach (ots)

Auf dem Weg in Richtung Fußbach ist am Donnerstagmorgen ein 28-jähriger Lastwagenfahrer auf der K5333 auf den Grünstreifen geraten und hat in der Folge die Kontrolle über sein Schwergewicht verloren. Der 12-Tonner kippte zur Seite, wobei sich der Lenker leichte Verletzungen zugezogen hat und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde. Für die bereits angelaufenen Bergungsmaßnahmen muss die Kreisstraße gesperrt werden. Die Sperrung dürfte mehrere Stunden in Anspruch nehmen. Der Sachschaden dürfte nach ersten Schätzungen im unteren fünfstelligen Bereich liegen. Einsatzkräfte der Feuerwehr unterstützten die Maßnahmen an der Unfallstelle.

