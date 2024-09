Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Nach Bedrohungen festgenommen

Offenburg (ots)

Nach einem Vorfall in einer Unterkunft in der Lise-Meitner-Straße am frühen Donnerstagmorgen, wurde ein Ermittlungsverfahren gegen einen 22-Jährigen eingeleitet und dieser in einer Fachklinik untergebracht. Gegen 2:30 Uhr soll der Mann zunächst in seinem Zimmer randaliert und mehrere Einrichtungsgegenstände beschädigt haben. Im Anschluss soll er aus seinem Zimmer herausgegangen und einen 48-Jährigen Bewohner mit einem Messer bedroht haben. Nachdem sich der Endvierziger zurückzog, soll der Mann einen weiteren, 24-jährigen Bewohner bedroht haben. Als dieser ins Freie flüchtete, soll der Tatverdächtige diesen zunächst verfolgt haben, kehrte dann jedoch zurück zur Unterkunft. Hier konnte er vorläufig festgenommen werden. Er musste schließlich in einer Fachklinik untergebracht werden. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

/rs

