Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Feuer mit Menschenleben in Gefahr

Bild-Infos

Download

Dinslaken (ots)

Am Samstagabend wurde die Feuerwehr Dinslaken gegen 19 Uhr durch einen aufmerksamen Nachbarn in den Stadtteil Averbruch alarmiert. Dort war es in einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses zu einem Brand gekommen. Die frühe Branderkennung und schnelle Notrufauslösung rettete vermutlich einer Person das Leben, die sich zu diesem Zeitpunkt noch in der Brandwohnung befand. Die ersten eintreffenden Kräfte der hauptamtlichen Wachabteilung gingen unverzüglich unter schwerem Atemschutz und mit einem C Rohr in die Brandwohnung vor, wo sie die zunächst vermisste Peron rasch aus der Wohnung ins Freie retten konnten. Dort wurde die ältere Dame durch den Rettungsdienst der Dinslakener Wehr übernommen und versorgt. Eine Notärztin untersuchte die Betroffene ebenfalls und im Anschluss wurde ein Transport in ein Dinslakener Krankenhaus durchgeführt. Kurz nach dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte unterstützten auch die Einsatzkräfte des Löschzuges Stadtmitte die weiteren Maßnahmen der Gefahrenabwehr. Es wurden neben der Brandbekämpfung Belüftungsmaßnahmen durchgeführt, die Brandwohnung auf Glutnester kontrolliert sowie mögliche Rauchgasausbreitungen auf das restliche Gebäude überprüft. Gegen 20 Uhr konnte der Einsatz der Feuerwehr so bereits beendet werden und die Einheiten rückten in die Gerätehäuser ein.

Original-Content von: Feuerwehr Dinslaken, übermittelt durch news aktuell