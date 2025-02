Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Unbekannte drangen nach Wahl in Schule ein

Mühlheim am Main (ots)

(lei) Ein Fall von Vandalismus in einer Schule in der Heinestraße ist nun ein Fall für die Polizei, die vor allem die Frage nach dem 'Warum' klären möchte.

Zugrunde liegt eine Anzeige der Schulleitung vom Montagmorgen, wonach Unbekannte in der vorangegangenen Nacht in die Bildungseinrichtung eingedrungen waren und dort für Unordnung sorgten. Wie diejenigen in das Objekt kamen, ist noch unklar, denn es fanden sich keine Aufbruchspuren am Tatort. Entdeckt hatte man nach Öffnung der Schule in der Pausenhalle jedenfalls jede Menge umgeworfene Stühle und Tische, drei gezündete Böller sowie unzählige Wahlplakate einer Partei, die auf dem Boden verteilt herumlagen. Nachdem sie mit ihrem "Werk", das im Zeitraum zwischen 20 Uhr und 6.50 Uhr angerichtet wurde, fertig waren, verließen sie die Schule offenbar über einen Notausgang.

Inwieweit die Tat in Zusammenhang zu bringen ist mit dem Umstand, dass die Pausenhalle am Sonntag als Wahllokal genutzt wurde, ist bis dato ebenfalls rätselhaft. Die Polizei, die jetzt wegen Hausfriedensbruch ermittelt, versucht nun Licht ins Dunkel zu bringen und bittet hierzu um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer Hinweise auf den oder Unbekannten geben kann, wird gebeten sich unter der Rufnummer 06108 6000-0 bei der Polizeistation Mühlheim zu melden.

Offenbach 25.02.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell