Polizei Düren

POL-DN: Dieb entkommt mit Ladenkasse - Zeugen gesucht

Düren (ots)

Am Donnerstag (04.04.2024) kam es zu einem Diebstahl in einem Geschäft in der Straße "Am Ellernbusch" in Düren. Ein bislang unbekannter Täter entwendete die Ladenkasse und entkam unerkannt. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Nach ersten Ermittlungen betrat der Täter am Donnerstagmorgen das Geschäft. Eine Mitarbeiterin bot ihm Hilfe an, welche er jedoch mit der Begründung ablehnte, er wolle sich lediglich umsehen. In einem unbeobachteten Moment näherte sich der Unbekannte um 10:00 Uhr der Kasse, ergriff diese und flüchtetet aus dem Laden. Der Diebstahl wurde umgehend bemerkt, jedoch konnte der Täter samt der Kasse mit Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich auf einem Fahrrad in Richtung Valencienner Straße entkommen.

Der Dieb kann wie folgt beschrieben werden: -circa 1,85 Meter groß -männlich, schlank -kurze schwarze Haare -kein Bart -schwarze Jacke -Kapuzenpullover -schwarze Hose -mitgeführter Rucksack

Trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnte der Täter bisher nicht ausfindig gemacht werden. Zeugen, die Hinweise auf den Dieb, dessen weiterer Fluchtrichtung oder zu anderen verdächtigen Beobachtungen zur Tatzeit geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-6425 mit der Leitstelle in Verbindung zu setzen.

