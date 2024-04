Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Nideggener Supermarkt

Nideggen (ots)

In der Nacht zu Freitag (05.04.2024) drangen bislang Unbekannte in einen Supermarkt ein und stahlen Zigaretten. Die Kriminalpolizei ermittelt. Am frühen Freitagmorgen wurden Beamte der Polizeiwache Kreuzau zu einem Supermarkt in der Straße "Am Eisernen Kreuz" gerufen. Zwei Täter verschafften sich um 03:28 Uhr gewaltsam Zugang zu dem Supermarkt und entwendeten nach erster Sichtung Tabakwaren in noch nicht bekannter Menge. Die Kriminalpolizei erschien vor Ort und sicherte Spuren. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, sich bei der Polizei Düren unter der Telefonnummer 02421 949-6425 zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell