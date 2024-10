Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Unbekannte Täter werfen ein Rutschauto von Parkdeck - Unbekanntes Opfer nur knapp verfehlt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Stadtmitte, Max-Kolbe-Straße

24.10.2024, 18.45 Uhr

Bisher unbekannte Täter warfen am Donnerstagabend ein Rutschauto vom Parkdeck der City-Galerie in Richtung Max-Kolbe-Straße. Nur durch einen glücklichen Zufall wurde eine vorbeigehende ältere Frau dadurch nicht verletzt.

Ein Zeuge hielt sich in Begleitung seiner Lebensgefährtin am Donnerstagabend in der City-Galerie auf und verließ diese gegen 18.45 Uhr durch den Seiteneingang in Richtung Max-Kolbe-Straße. Beim Verlassen nahmen sie Jugendliche auf dem Parkdeck wahr, die dort herumschrien. Durch das Geschrei schauten die Zeugen bewusst nach oben und sahen, wie mindestens zwei jugendliche Personen ein Rutschauto über die Brüstung hielten. Die Zeugen sowie andere Passanten, die die Situation ebenfalls mitbekommen hatten, machten einen großen Bogen, um aus dem Gefahrenbereich zu kommen. Nahezu zeitgleich trat eine ältere Frau mit Einkaufstaschen aus der City-Galerie und ging in Richtung Kettelerstraße. Als sie in Höhe des Parkdecks war, ließen die Jugendlichen das Auto aus etwa 15 Meter Höhe fallen. Dieses schlug nur wenige Zentimeter neben der älteren Dame auf. Während der Zeuge in die City-Galerie lief, um zu schauen, ob er die Jugendlichen noch erwischen könnte, lief seine Lebensgefährtin zu der Dame und kümmerte sich um sie. Diese war augenscheinlich nicht verletzt und ging wenig später in Richtung Friedrich-Ebert-Straße weiter.

Als der Zeuge mit dem Fahrstuhl im Obergeschoss angekommen war, konnte er in einem kurzen Moment zwei Jugendliche schnell die Rolltreppe heruntereilen sehen, bevor sich die Fahrstuhltür wieder schloss. Beide waren etwa 15 Jahre alt, dunkel gekleidet und trugen Gucci-Umhängetaschen. Einer hatte eine stämmige Figur, der andere war schlank.

Die Ermittler suchen nun die ältere Dame sowie Zeugen, die Angaben zu den jugendlichen Tätern oder dem Rutschauto machen können. Hinweise bitte unter 05361/46460.

