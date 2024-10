Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte - Polizeibeamtin leicht verletzt

Schöningen (ots)

Schöningen, Salzstraße

20.10.2024, 01.47 Uhr

In der Nacht zu Sonntag wurden Polizeibeamte im Rahmen eines Einsatzes vor einer Gaststätte in der Salzstraße in Schöningen von einem 17 Jahre alten Schöninger tätlich angegriffen. Eine Polizeibeamtin wurde dabei leicht verletzt, blieb aber weiterhin dienstfähig.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es am frühen Sonntagmorgen vor der Gaststätte zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einer kleineren Personengruppe und dem 17-Jährigen, der in Begleitung eines Freundes (20) unterwegs war. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens wurde ihm in der Folge der Zutritt zu der Lokalität verwehrt und die Polizei verständigt.

Beim Eintreffen der Beamten bemühte sich eine Personengruppe den äußerst aggressiven Schöninger am Betreten der Gaststätte zu hindern. Um die Lage zu beruhigen, versuchten die Beamten zunächst den 17-Jährigen aus der Situation herauszubringen. Dabei ergriffen sie den jungen Mann an den Armen. Dieser riss sich los und begann sofort in Richtung der eingesetzten Beamten zu schlagen, wurden aber nicht getroffen. Daraufhin sollte der Schöninger mit einfacher körperlicher Gewalt zu Baden gebracht werden, dabei versuchte er einer Polizeibeamten an den Hals zu greifen und diese auf den Boden zu ziehen. Die Beamtin konnte ausweichen. Mit inzwischen eingetroffenen weiteren Beamten wurde der 17-Jährige zu Boden gebracht und es konnten ihm Handfesseln angelegt werden. Der Schöninger verhielt sich weiterhin sehr aggressiv und beschimpfte und beleidigte die Beamten erheblich. Auf dem Weg zum Streifenwagen trat der Jugendliche mit dem Fuß gegen das Schienbein der Polizeibeamtin, die er zuvor angegriffen hatte. Diese wurde dabei leicht verletzt. Vor dem Streifenwagen trat er gegen eine Beifahrertür, diese wurde, soweit bisher feststellbar, nicht beschädigt. Im Streifenwagen begann er, seinen Kopf gegen eine Scheibe zu schlagen und verletzte sich dabei selbst leicht. Eine medizinische Behandlung durch den vor Ort befindlichen Rettungsdienst ließ er nicht zu und lehnte diese auch ab. Ein freiwilliger Alcotest wurde von dem augenscheinlich alkoholisierten Jugendlichen abgelehnt.

Die zwischenzeitlich vor Ort erschienen Eltern und der Bruder des 17-Jährigen erweckten den Eindruck, ebenfalls unter dem Einfluss von Alkohol zu stehen und versuchten immer wieder die polizeilichen Maßnahmen zu stören.

Um den Sachverhalt in Ruhe zu klären und die Situation vor der Gaststätte zu beruhigen wurde der Schöninger mit zur Dienststelle genommen. Eine Klärung war jedoch aufgrund des weiterhin aggressiven Verhaltens nicht möglich, so dass der 17-Jährige in die Obhut seiner Mutter entlassen werden sollte. Auch hier lehnte er im Beisein seiner Mutter eine medizinische Behandlung vehement ab. Die Mutter verhielt sich ebenso aggressiv und unkooperativ, woraufhin beide mehrfach aufgefordert wurden, die Dienststelle zu verlassen. Als sie sich weiterhin weigerten der Aufforderung nachzukommen, erhielten Mutter und Sohn einen Platzverweis, dem sie nur zögerlich folgten.

Gegen den 17-Jährigen wurden verschiedene Strafverfahren eingeleitet. Gegen die Mutter wurde eine Strafanzeige wegen Beleidigung und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt.

