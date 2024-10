Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Wohnungsbrand, 32-jähriger aus Wohnung gerettet

Wolfsburg (ots)

Zu einem Brand in einer Wohnung in der Goethestraße in Wolfsburg kam es in der Nacht zum Samstag gegen 01.35 Uhr. Durch einen Nachbarn wurde in dem Mehrfamilienhaus der Warnton eines Rauchmelders gehört und Brandgeruch wahrgenommen. Durch den Nachbarn wurde umgehend die Feuerwehr alarmiert. Da die Wohnungstür nicht geöffnet wurde, musste diese durch die Feuerwehr gewaltsam geöffnet werden. In der Wohnung wurde der 32jährige Wohnungsinhaber vorgefunden und umgehend geborgen sowie durch Rettungskräfte dem Klinikum Wolfsburg zugeführt, Lebensgefahr bestand nicht. Die Wohnung wurde durch den Brand stark beschädigt, Ermittlungen zur Brandursache dauern an, der Wohnungsinhaber konnte bislang nicht befragt werden. Der Schaden wird auf ca. 40.000 Euro geschätzt. Die weiteren Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten in ihren Wohnungen verbleiben.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell