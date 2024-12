Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Drogenfahrt, Verkehrsunfall mit Fahrrad und eine verlorene Baggerschaufel auf der Autobahn

Heilbronn (ots)

Großrinderfeld: Unter Cannabiseinfluss im Straßenverkehr unterwegs Am Mittwoch wurde ein Autofahrer dabei erwischt, wie er unter Cannabiseinfluss mit seinem Auto in Großrinderfeld unterwegs war. Gegen 14.45 Uhr wurde der 24-Jährige Ford-Fahrer auf dem Parkplatz Spitalwald/Ost einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten mehrere Anzeichen einer aktuellen Rauschmittelbeeinflussung festgestellt werden. Ein durchgeführter Urintest schlug positiv auf THC an, weshalb es anschließend zur Blutentnahme in ein Krankenhaus ging. Dem Mann droht nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Der bundesweite Tatbestandskatalog sieht hierfür bei einem Erstverstoß ein Bußgeld von 500 Euro, zwei Punkten und ein Monat Fahrverbot vor.

Bad Mergentheim: Verkehrsunfall zwischen Auto und Fahrrad Ein Fahrradfahrer wurde am Mittwoch in Bad Mergentheim bei einem Verkehrsunfall mit einem PKW leicht verletzt. Ein Dacia Sandero-Fahrer befuhr gegen 16 Uhr die Verlängerung der Brucknerstraße, welche sich parallel zur Bundesstraße 19/Wachbacher Straße befindet. Beim Einfahren von der Bundesstraße in die Verlängerung der Brucknerstraße fuhr der 57-Jährige zu weit links und kollidierte mit einem entgegenkommenden Radfahrer. Der 53-Jährige Zweiradfahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden wird auf etwa 3.500 Euro geschätzt.

A81/Boxberg: Zeugenaufruf - LKW verliert Baggerschaufel auf Autobahn Am Mittwoch verlor ein LKW auf der Autobahn 81 bei Boxberg eine Baggerschaufel und fuhr anschließend weiter. Der LKW befuhr gegen 18.40 Uhr die Autobahn in Fahrtrichtung Würzburg. Auf Höhe der Frankenbahn löste sich die Baggerschaufel, fiel auf die Fahrbahn und schlitterte anschließend auf den Standstreifen wo sie zum Liegen kam. Hierauf hielt der orangenfarbene LKW zunächst, circa einen Kilometer weiter, auf dem Standstreifen an, entfernte sich dann aber anschließend. Glücklicherweise wurde niemand verletzt und es entstand kein Sachschaden. Nun sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls, welche insbesondere Angaben zum LKW machen können. Diese werden gebeten sich beim Verkehrsdienst Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 60040 zu melden.

