Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Kind bei Unfall verletzt, Unfall mit hohem Sachschaden

Heilbronn (ots)

Diedesheim: Kind bei Unfall verletzt

Bei einem Unfall am Mittwochnachmittag in Diedesheim wurde ein Kind leicht verletzt. Gegen 13.15 Uhr war eine 61-Jährige mit ihrem VW Caddy auf der Heidelberger Straße von Obrigheim kommend in Richtung Diedesheim unterwegs und wollte auf Höhe der Grundschule nach links auf das Gelände einer Tankstelle abbiegen. Beim Abbiegevorgang übersah sie vermutlich den 9-Jährigen, welcher auf dem Gehweg lief. Das Kind wurde von dem Pkw erfasst, stürzte und wurde am Fuß von dem Fahrzeug überrollt. Glücklicherweise zog sich der Junge lediglich leichte Verletzungen zu und konnte nach ärztlicher Untersuchung vor Ort nach Hause entlassen werden.

Elztal: Zu schnell unterwegs - Hoher Sachschaden Sachschaden in Höhe von circa 45.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Mittwochnachmittag auf der Landesstraße 615 zwischen Dallau und Muckental. Gegen 13.15 Uhr war ein 29-Jähriger mit seinem Mercedes in Richtung Muckental unterwegs, als er, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr geriet und das Heck einer entgegenkommenden Mercedes E-Klasse eines 84-Jährigen streifte. Der 29-Jährige verlor daraufhin die Kontrolle über seinen Pkw, kam von der Straße ab und circa 30 Meter weiter im Grünstreifen zum Stehen. Die E-Klasse geriet ins Schleudern und kam circa 100 Meter weiter in einem Gebüsch zum Stillstand. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Fahrzeuge der Unfallbeteiligten waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

