POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Nach Auffahrunfall mit Bahn kollidiert

Heilbronn (ots) - Limbach: Einbruch in Wohnhaus - Wer hat etwas gesehen? Am Dienstagnachmittag verschafften sich Unbekannte unberechtigt Zutritt zu einem Wohnhaus in Limbach. Zwischen 15.30 Uhr und 18.30 Uhr gelangten der oder die Täter durch das gewaltsame Öffnen eines Fensters in das Innere des Gebäudes in der Waldstraße. Anschließend wurden Teile des Hauses durchsucht und zwei Goldringe entwendet. Im Rahmen der ...

