Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Zeugen nach Einbruch gesucht

Heilbronn (ots)

Limbach: Einbruch in Wohnhaus - Wer hat etwas gesehen? Am Dienstagnachmittag verschafften sich Unbekannte unberechtigt Zutritt zu einem Wohnhaus in Limbach. Zwischen 15.30 Uhr und 18.30 Uhr gelangten der oder die Täter durch das gewaltsame Öffnen eines Fensters in das Innere des Gebäudes in der Waldstraße. Anschließend wurden Teile des Hauses durchsucht und zwei Goldringe entwendet. Im Rahmen der Spurensicherung konnten neben Schuhspuren auch Pfotenabdrücke festgestellt werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell