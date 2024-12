Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Verkehrsunfälle und mehrere Wohnungsdiebstähle

Tauberbischofsheim: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person Am Montag wurden mehrere Personen bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn leicht verletzt. Eine 62-Jährige befuhr gegen 9.10 Uhr die Autobahn 81 in Richtung Stuttgart. Zwischen der Raststätte Ob der Tauber und der Ausfahrt Tauberbischofsheim wurde die Peugeot-Fahrerin vermutlich durch einen auf dem Standstreifen stehenden Hinweisanhänger, mit dem Hinweis einer Fahrbahnverengung, irritiert. Die Autofahrerin geriet daraufhin ins Schleudern und prallte mit ihrem Fahrzeug zunächst links, dann rechts gegen die Leitplanke. Der nachfolgende Fahrer eines Daimler-Benz konnte einen Zusammenstoß anschließend nicht mehr verhindern und kollidierte mit der rechten Fahrzeugseite des bereits verunfallten Peugeots. Durch den Unfall wurde die 62-Jährige leicht verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden, der Beifahrer des Daimler-Benz wurde ebenfalls leicht verletzt, kam allerdings nicht ins Krankenhaus. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden und es entstand ein Gesamtschaden von rund 16.000 Euro.

Wertheim: Zeugenaufruf - Versuchter Diebstahl aus Wohnhaus Am Montag verschafften sich Unbekannte Zugang zu einem Gebäude in Dörlesberg. Der oder die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten des Wohnhauses am Waldeck. Es wurde nach derzeitigem Stand weder etwas entwendet, noch etwas beschädigt. Wer im Zeitraum von 16.45 Uhr bis 22.45 Uhr im genannten Bereich verdächtige Wahrnehmungen machen konnte, wird gebeten sich beim Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890 zu melden.

Külsheim - Hundheim: Diebstahl aus Einfamilienhaus - Wer hat etwa gesehen? Unbekannte gelangten am Montag unberechtigt in ein Einfamilienhaus in Hundheim. Im Zeitraum von 16.15 Uhr bis 19.20 Uhr verschafften sich der oder die Täter Zugang zu dem Gebäude im Spessartblick. Im Inneren wurden anschließend die Räumlichkeiten durchsucht und eine geringe Menge Bargeld entwendet. Nun sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten sich beim Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890 zu melden.

Wertheim: Verletzte nach Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall in Wertheim wurden am Montag zwei Personen leicht verletzt. Gegen 15.50 Uhr fuhr eine 55-Jährige mit ihrem Ford auf der Vockenroter Steige, auf Höhe des Bauhofs, einem verkehrsbedingt haltenden VW Polo hinten auf. Eine 62-Jährige, die in gleicher Richtung fuhr, blieb daraufhin noch mit ihrem Fahrzeug am Außenspiegel des VW Polos hängen. Durch die Wucht des Aufpralls lösten die Airbags des Fords aus. Sowohl die Fahrerin des Fords, als auch die VW-Fahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Zudem wurde die 55-Jährige vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Ihre Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Sachschaden wird insgesamt auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

