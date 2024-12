Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Einbruch

Heilbronn (ots)

Mosbach-Diedesheim: Einbruch in Sportgeschäft - Zeugen gesucht In der Nacht zum Montag drangen zwei bislang unbekannte Täter gegen 2 Uhr in eine Garage eines Anwesens in der Heidelberger Straße in Mosbach-Diedesheim ein. Durch die Garagentür gelangten sie in den Innenraum und entwendeten aus einem unverschlossenen Pkw eine Geldbörse. Anschließend verschafftem sich die Unbekannten Zutritt zur Lagerhalle des angrenzenden Sportgeschäfts und entnahmen Sportbekleidung im Wert von etwa 1.000 Euro, die sie in bereitgestellte Sporttaschen packten. Diese wurden jedoch später unweit des Tatortes in der Konradusstraße zurückgelassen. Vermutlich die gleichen Täter versuchten zudem erfolglos, ein Badezimmerfenster des Geschäfts aufzuhebeln. Ein Bewohner wurde zur Tatzeit durch Geräusche geweckt und lief um das Haus. Vermutlich ergriffen die Täter daraufhin die Flucht. Hinweise zur Tat oder verdächtigen Beobachtungen nimmt das Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 entgegen.

