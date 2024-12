POL-HN: Pressemitteilung vom 16.12.2024 Landkreis Heilbronn Eppingen-Mühlbach: Scheune in Vollbrand

Neckar-Odenwald-Kreis (ots) - Buchen: Brand in Technikräumen des Krankenhauses Buchen Am Montagnachmittag, gegen 15.45 Uhr, wurde ein Brand im Untergeschoss des Krankenhauses Buchen gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten dort Batterien in einem Technikraum in Brand. Durch das Feuer kam es zu einem Ausfall der Telefon- und EDV-Anlage. Aufgrund dessen wurde die Notaufnahme des Krankenhauses geschlossen. Drei ...

