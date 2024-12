Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn: Unfall bei Lauffen am Neckar

Heilbronn (ots)

Lauffen a.N: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall Am Montagmorgen, kurz vor 8 Uhr, ereignete sich bei Lauffen am Neckar ein Verkehrsunfall mit zwei Verletzten und einem Sachschaden von rund 10.000 Euro. Eine 46-jährige Audi-Fahrerin wollte von der Straße "Im Brühl" auf die Landesstraße 1103 einfahren und übersah dabei eine 24-Jährige, die mit ihrem Fiat aus Richtung Hausen an der Zaber kam. Durch den Zusammenstoß wurde die Fiat-Fahrerin verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Audi-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Fahrbahn war kurzzeitig voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell