Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Täter auf frischer Tat gestellt

Saalfeld (ots)

Am heutigen Morgen, gegen 04.10 Uhr, wurde der Polizei ein Einbruch in ein Firmenlager in Saalfeld Am Cröstener Weg gemeldet. Durch die sofort eingesetzten Polizeibeamten konnte wenig später, in dem besagten Gebäude, der 49-jährige Beschuldigte festgestellt werden. Dieser drang zuvor gewaltsam in die Lagerhalle ein und versuchte daraus Ware zu entwenden. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der, bereits mehrfach strafrechtlich in Erscheinung getretene, Beschuldigte entlassen.

