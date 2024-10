Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unbekannte Jugendliche stehlen Frau ihre Handtasche und flüchten

Steinach (ots)

Am Samstagabend entrissen bislang unbekannte Jugendliche einer Seniorin in Steinach die Handtasche und flüchteten unerkannt. Die 72-Jährige lief gegen 20 Uhr die Bürgerstraße vom Bahnhof kommend entlang. Plötzlich liefen zwei Jugendliche (männlich) an ihr vorbei, nahmen der Seniorin ihre schwarze Handtasche ab und rannten in Richtung Talstraße davon. Glücklicherweise wurde die Frau nicht verletzt. In der Handtasche befanden sich geringe Mengen Bargeld sowie ein Schlüsselbund und Lebensmittel. Zeugen, die Angaben zu den flüchtigen Jugendlichen am Samstagabend machen können, wenden sich mit sachdienlichen Hinweisen unter Nennung der Vorgangsnummer 0277814 an die ermittelnden Kollegen der Sonneberger Polizei.

