LPI-SLF: Unfall im Nebel: Zwei Frauen leichtverletzt

Steinach (ots) - Am Samstagabend entrissen bislang unbekannte Jugendliche einer Seniorin in Steinach die Handtasche und flüchteten unerkannt. Die 72-Jährige lief gegen 20 Uhr die Bürgerstraße vom Bahnhof kommend entlang. Plötzlich liefen zwei Jugendliche (männlich) an ihr vorbei, nahmen der Seniorin ihre schwarze Handtasche ab und rannten in Richtung Talstraße ...

