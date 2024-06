Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: KORREKTUR zu Brand in einem Imbiss in Jaderberg +++ Bewohnerin bringt sich selbständig in Sicherheit

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 05. Juni 2024, gegen 09:55 Uhr, ist in einem Imbiss in der Raiffeisentraße in Jaderberg ein Brand ausgebrochen. Eine Zeugin wurde auf eine Rauchentwicklung aufmerksam und wählte den Notruf der Feuerwehr.

Die Freiwilligen Feuerwehren Jaderberg, Jade, Südbollenhagen und Schweiburg rückten mit 45 Einsatzkräften aus. Unter Atemschutz betraten sie das verqualmte Gebäude, aus dem sich bereits eine 18-jährige Bewohnerin unverletzt in Sicherheit gebracht hatte. Das Feuer im Imbiss war gegen 10:30 Uhr gelöscht.

Als Brandursache gilt ein technischer Defekt an einem elektrischen Gerät in der Imbiss-Küche als wahrscheinlich. Es entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 30.000 Euro. Für die weitere Brandursachenermittlung sprachen Beamte der Polizei eine Beschlagnahme des Brandortes aus.

