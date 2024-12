LPI-SLF: Die Polizei sucht Zeugen zu einem Einbruch

Langenorla (ots) - Am gestrigen Tag, gegen 15.35 Uhr, befuhr der 27-jährige Fahrer eines PKW in Langenorla die Jenaer Straße in Richtung Freienorla. Mutmaßlich aufgrund eines gesundheitlichen Problems verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Holzstapel. Der Mann wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr