Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grafenhausen: Einbruch in Badeseekiosk

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Samstag, 07.09.2024, sind Unbekannte in den Kiosk am Schlüchtsee in Grafenhausen eingebrochen. Aus dem Innern wurde eine schwarze Geldkassette mit Bargeld entwendet. Der Polizeiposten Bonndorf (Kontakt 07703 9325-0) hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise.

