POL-FR: Waldshut-Tiengen: Sachschaden möglicherweise mit Einkaufswagen verursacht - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Am Samstag, 07.09.2024, zwischen 15:00 Uhr und 15:35 Uhr, ist auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Industriestraße von WT-Tiengen mutmaßlich ein Schaden an einem geparkten Auto mit einem Einkaufswagen verursacht worden. Die betroffene Mercedes-Benz A-Klasse wurde auf der Beifahrerseite beschädigt. Der Sachschaden liegt bei rund 500 Euro. Das Schadenbild legt nahe, dass die Beschädigungen von einem Einkaufswagen stammen. Auf Zeugenhinweise hofft das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8316-0.

