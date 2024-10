POL-HB: Nr.: 0668 --Verkehrsunfall auf der Autobahn

Bremen (ots) - - Ort: Bremen, Stadtgebiet Zeit: 24.10.24 Falsche Handwerker erhielten am Donnerstag in der Stadt Einlass in Wohnungen von Senioren und erbeuteten Bargeld. Die Polizei warnt davor, Fremde in die Wohnung zu lassen. Mit der Wasserwerker-Masche täuschten Trickdiebe am Donnerstag eine Handvoll Senioren im Bremer Westen und Norden. Unter dem Vorwand, als Wasserwerker die Wasserleitungen überprüfen zu müssen, ...

mehr