POL-HB: Nr.: 0666--Falsche Handwerker bestehlen Senioren

Ort: Bremen, Stadtgebiet Zeit: 24.10.24

Falsche Handwerker erhielten am Donnerstag in der Stadt Einlass in Wohnungen von Senioren und erbeuteten Bargeld. Die Polizei warnt davor, Fremde in die Wohnung zu lassen.

Mit der Wasserwerker-Masche täuschten Trickdiebe am Donnerstag eine Handvoll Senioren im Bremer Westen und Norden. Unter dem Vorwand, als Wasserwerker die Wasserleitungen überprüfen zu müssen, gelangten sie in die Wohnungen der älteren Menschen. Dort lenkten sie die Bewohnerinnen und Bewohner ab, indem diese mehrere Wasserhähne aufdrehen und anschließend in verschiedene Räume gehen mussten. Währenddessen durchsuchten die Täter Schränke und Schubladen, machten Beute und verschwanden.

Die Polizei Bremen warnt vor diesen Trickdieben und rät: Lassen Sie nur Handwerker hinein, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Rufen Sie beim geringsten Zweifel die Polizei unter 110 an. Binden Sie Nachbarn oder Vertrauenspersonen ein.

Mehr Tipps und Hinweise gibt es beim Präventionszentrum der Polizei Bremen unter 0421 362-19003 oder unter www.Polizei.Bremen.de.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell