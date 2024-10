Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0664--Sonntag ist Tag des Einbruchschutzes--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Knochenhauerstraße 9 (Klima Bau Zentrum) Zeit: 27.10.24, 14 bis 17 Uhr

Am Sonntag findet bundesweit der Tag des Einbruchschutzes statt. Unter dem Motto "Eine Stunde mehr für mehr Sicherheit" gibt die Polizei Bremen in der Innenstadt Präventionshinweise, um für den Einbruchschutz zu sensibilisieren.

Erfahrungsgemäß steigen die Zahlen der Wohnungseinbrüche zur dunklen Jahreszeit. Die Tage werden kürzer, es wird früher dunkel und für Einbrecher ergeben sich damit mehr Gelegenheiten. Am 27. Oktober werden die Uhren auf Winterzeit und damit eine Stunde zurückgestellt. "Eine Stunde mehr für Sicherheit" und Zeit, um über effektiven Einbruchschutz nachzudenken. Die Polizei wird dazu am Sonntag in den neuen Räumen des Klima Bau Zentrums in der Knochenhauerstraße 9 wieder über Einbruchschutz informieren.

Für weitere Sicherheitshinweise steht das Präventionszentrum der Polizei Bremen, Am Wall 195 oder telefonisch unter 362-19003 zur Verfügung oder unter www.polizei.bremen.de.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell