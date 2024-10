Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0661--Zeugenaufruf nach versuchtem Überfall--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Walle, OT Walle, Waller Heerstraße Zeit: 23.10.24, 6 Uhr

Ein mit einem Küchenmesser bewaffneter Räuber flüchtete am Mittwochmorgen ohne Beute aus einer Tankstelle in Walle. Die Polizei sucht Zeugen.

Der maskierte Mann betrat am frühen Morgen den Verkaufsraum der Tankstelle an der Waller Heerstraße, bedrohte eine Angestellte mit einem langen Küchenmesser und forderte Bargeld aus der Kasse. Als die Mitarbeiterin vor Schreck laut schrie, flüchtete der Täter unverrichteter Dinge aus der Tankstelle in Richtung Stadt.

Der Räuber wurde als etwa 20 bis 30 Jahre alt, ca. 1,80 Meter Größe, mit einem dunklen Teint, dunklen Augen und als schlank beschrieben. Er war mit einer rötlichen Strickmütze maskiert, trug dazu eine schwarze Kapuzenjacke und hellblaue Jeans.

Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

