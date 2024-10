POL-HB: Nr.: 0656 --Segelboot läuft auf

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Weser Zeit: 22.10.2024, 20:40 Uhr

Ein 40 Jahre alter Bootsführer steuerte sein Segelschiff am Dienstagabend auf einen Steindamm in der Weser und lief fest.

Etwa um 20:40 Uhr waren der 40-Jährige und ein Mitfahrer aus Berne kommend auf der Weser unterwegs. Kurz vor dem Hohentorshafen prallte das Schiff gegen den Damm und kippte zur Seite und steckte somit fest. Alarmierte Kräfte der Feuerwehr und der Wasserschutzpolizei sicherten den Bereich ab und stellten fest, dass an dem Boot keine Beschädigungen vorlagen und dieses am Morgen bei Hochwasser weiterfahren könne. Da der Bootsführer unter Alkoholeinfluss stand, fertigten die Einsatzkräfte eine Strafanzeige. Am Morgen konnte der 40-Jährige unter Begleitung der Wasserschutzpolizei selbständig in den Hohentorshafen fahren.

