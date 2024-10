POL-HB: Nr.: 0653 --Erste Freimarktstage verlaufen größtenteils friedlich

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Burglesum, OT Burgdamm, Kopenhagener Straße Zeit: 20.10.2024, 22:30 Uhr Ein betrunkener 20-Jähriger verursachte am späten Sonntagabend in Burglesum einen Unfall, dabei rammte er mehrere Autos und einen Stromkasten. In der Folge blieben mehrere Häuser ohne Strom. Gegen 22:30 Uhr wurden Einsatzkräfte in die Kopenhagener Straße gerufen, weil dort ein VW Golf verunfallt sein sollte. Vor Ort ...

mehr