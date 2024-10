POL-HB: Nr.: 0652 --Unfall mit Folgen

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Burglesum, OT Burgdamm, Kopenhagener Straße Zeit: 20.10.2024, 22:30 Uhr

Ein betrunkener 20-Jähriger verursachte am späten Sonntagabend in Burglesum einen Unfall, dabei rammte er mehrere Autos und einen Stromkasten. In der Folge blieben mehrere Häuser ohne Strom.

Gegen 22:30 Uhr wurden Einsatzkräfte in die Kopenhagener Straße gerufen, weil dort ein VW Golf verunfallt sein sollte. Vor Ort fanden die Polizisten mehrere beschädigte Autos und einen umgeknickten Stromkasten vor. Der 20-Jährige gab sich als Fahrer des beschädigten VW-Golf zu erkennen, bei dem beide Airbags ausgelöst hatten. Ein Atemalkoholtest ergab mehr als 1,4 Promille. Offenbar hatte er sich nach dem Genuss einer Flasche Wein ans Steuer gesetzt und anschließend die Autos und den Verteilerkasten gerammt. Mehrere Mülltonnen und ein Gartenzaun wurden ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Aufgrund des beschädigten Stromkastens musste für mehrere Häuserblocks der Strom abgestellt werden.

Die Polizisten nahmen den 20-Jährigen mit auf die Wache, beschlagnahmten seinen Führerschein und fertigten eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke. Insgesamt entstand ein hoher Sachschaden. Die weiteren Ermittlungen des Verkehrskommissariats der Polizei Bremen dauern an.

