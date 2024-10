Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0651 --Autorennen in der Bremer Altstadt beendet - Führerscheine sichergestellt--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Bürgermeister-Smidt-Straße Zeit: 20.10.24, 1.30 Uhr

In der Nacht zu Sonntag beendete die Polizei Bremen ein mutmaßliches Autorennen in der Bremer Altstadt. Zwei junge Männer im Alter von 21 und 28 Jahren lieferten sich dabei ein gefährliches Fahrmanöver, welches durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte gestoppt wurde. Die Führerscheine der beiden Männer wurden einkassiert.

Im Rahmen einer Streifenfahrt bemerkten die Polizisten zwei Fahrzeuge der Marke Mercedes in der Bürgermeister-Smidt-Straße. Die Fahrer nutzten Lichthupensignale, um sich offenbar zu einem illegalen Kraftfahrzeugrennen zu verabreden. Kurz darauf wechselte eines der Autos mit einem riskanten Manöver auf die Parallelfahrbahn, sodass beide Fahrzeuge parallel auf die Kreuzung in Richtung Neustadt zufuhren. An der roten Ampel angekommen, beschleunigten die Fahrer ihre Autos auf höchstmögliche Geschwindigkeit, ohne Rücksicht auf den querenden Verkehr zu nehmen. Deutliche Motorgeräusche waren dabei zu hören.

Die Polizei konnte das Rennen nach etwa einem Kilometer stoppen. Ein Fahrzeug musste aufgrund einer bevorstehenden Fahrbahnverengung stark abbremsen, was den Einsatzkräften die Möglichkeit gab, beide Autos zu stellen.

In Absprache mit der Staatsanwaltschaft wurden die Führerscheine der Männer sichergestellt. Beide erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Teilnahme an einem illegalen Kraftfahrzeugrennen.

