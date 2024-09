Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Tödlicher Verkehrsunfall in Apen/ Holtgast in Höhe des Biker-Hotels

Oldenburg (ots)

Am Samstag, 31. August 2024, gegen 17:09 Uhr, wollte ein 62-Jähriger Motorradfahrer aus Varel, vom Gelände des Biker-Hotels in Holtgast, Gemeinde Apen, mit seinem Motorrad nach links auf die Hauptstraße in Richtung Augustfehn fahren. Als sich der 62-Jährige mit seinem Motorrad auf der Hauptstraße befand, kam es auf der Hauptstraße in Höhe des Biker-Hotels zu einem Zusammenstoß mit einem 29-Jährigen Motorradfahrer aus Holtland, Landkreis Leer, der die Hauptstraße von Detern nach Augustfehn befuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der 62-Jährige Motorradfahrer tödlich und der 29-Jährige Motorradfahrer schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Besonderen Dank geht an die Ersthelfer vor Ort, die sich um beide verunfallten Motoradfahrern bis zum Eintreffen der Rettungskräfte gekümmert haben. Während der Unfallaufnahme wurde die Hauptstraße in Höhe des Biker-Hotels in beide Richtungen bis 22:00 Uhr gesperrt. Zeugen, die etwas zum Unfallhergang aussagen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Westerstede, unter Tel. 04488/833-0, zu melden.

