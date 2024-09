Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Altes Hofgebäude mit Werkstatt in Edewecht-Portsloge brennt völlig ab+++

Zu einem Großbrand mit erheblichem Schaden ist es am heutigen Samstag, dem 31.08.2024, in Edewecht gekommen. Gegen 10 Uhr morgens gingen bei der Großleitstelle in Oldenburg mehrere Notrufe ein, dass in Edewecht, Ortsteil Portsloge, ein Wohnhaus brennen soll. Unverzüglich wurden die freiwillige Feuerwehr Edewecht, der Rettungsdienst Ammerland und die Polizei Bad Zwischenahn alarmiert. Während der Anfahrt der Einsatzkräfte war bereits aus großer Entfernung eine sehr starke Rauchentwicklung sichtbar. Beim Eintreffen der ersten Funkstreifenwagenbesatzung stand der Dachstuhl des alten Hofgebäudes in Vollbrand. Der 65jährigen Anwohner und Eigentümer sowie zwei Mieter wurden unverletzt in Sicherheit gebracht und die eintreffende Feuerwehr begann sofort mit den Löscharbeiten. Aufgrund der Größe des Objekts und des drohenden Übergriffs der Flammen auf das unmittelbar angrenzende Wohngebäude wurden sämtliche Ortsfeuerwehren der Gemeinde Edewecht sowie zusätzliche Ortsfeuerwehren der benachbarten Gemeinde Bad Zwischenahn alarmiert. Den insgesamt ca. 150 eingesetzten Feuerwehrkameraden gelang es schließlich das Übertreten des Feuers auf das Wohnhaus zu verhindern, wobei dieses durch die Löscharbeiten in Mitleidenschaft gezogen wurde. Die Werkstatt in dem Hofgebäude wurde samt Inventar völlig zerstört. Da der Einsatz mehrere Stunden andauerte, war auch das Deutsche Rote Kreuz zur Versorgung der Einsatzkräfte vor Ort. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde der Brandort polizeilich beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren zur Feststellung der bislang unbekannten Brandursache eingeleitet. (1095361)

