POL-HB: Nr.: 0649--Fahndung nach Betrügerin

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Obervieland, OT Kattenturm, Alfred-Faust-Straße Zeit: 19.10.24, 22 Uhr Ein bewaffneter Täter überfiel am Samstagabend einen Discounter in Kattenturm und erbeutete Bargeld. Die Polizei sucht nach Zeugen. Der maskierte Mann betrat gegen 22 Uhr, kurz vor Ladenschluss, den Einkaufsmarkt an der Alfred-Faust-Straße. An der Kasse bedrohte er Angestellte mit einer Pistole sowie einem Messer und ...

