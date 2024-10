POL-HB: Nr.: 0647--Discounter kurz vor Ladenschluss ausgeraubt

Bremen (ots) - Ort: Bremen-Östliche Vorstadt, OT Steintor, Helenenstraße Zeit: 17.10.24, 21.30 Uhr Einsatzkräfte der Polizei Bremen nahmen am Donnerstagabend nach einer Raubtat in der Östlichen Vorstadt einen 33 Jahre alten Tatverdächtigen aus Marokko fest. Der 33-Jährige rempelte in Höhe der Helenenstraße am Abend einen 41-Jährigen an und entwendete ihm dabei die Geldbörse. Als der Mann sein Geld ...

