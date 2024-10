Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0644--Polizei fasst Räuber im Steintor--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Östliche Vorstadt, OT Steintor, Helenenstraße Zeit: 17.10.24, 21.30 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei Bremen nahmen am Donnerstagabend nach einer Raubtat in der Östlichen Vorstadt einen 33 Jahre alten Tatverdächtigen aus Marokko fest.

Der 33-Jährige rempelte in Höhe der Helenenstraße am Abend einen 41-Jährigen an und entwendete ihm dabei die Geldbörse. Als der Mann sein Geld zurückforderte, bedrohte der Räuber ihn mit einem Messer und schlug ihn mit der Faust ins Gesicht. Anschließend flüchtete der Täter. Alarmierte Einsatzkräfte stellten den Flüchtenden in Tatortnähe. Die Beute hatte er noch dabei.

Der Mann aus Marokko wurde vorläufig festgenommen. Haftgründe gegen ihn werden aktuell geprüft. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell