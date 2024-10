POL-HB: Nr.: 0645--Öffentlichkeitsfahndung der Polizei Trier- Betrug durch falsche Bankmitarbeiter

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Huchting, OT Grolland Zeit: 17.10.2024 Am Donnerstag geriet ein 89 Jahre alter Bremer in Grolland in die Fänge eines Telefonbetrügers. Ein bislang unbekannter Täter gab sich am Telefon als Polizeibeamter aus und setzte den Senior mit einer sogenannten Schockanruf-Masche massiv unter Druck. Der Anrufer behauptete, die Tochter des Mannes ...

