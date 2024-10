Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0650--Junge Frau springt während der Fahrt aus Taxi--

Ort: Bremen-Obervieland, OT Arsten, Autobahnzubringer Arsten stadtauswärts Zeit: 20.10.24, 06.15 Uhr

Eine 22 Jahre alte Frau ist am frühen Sonntagmorgen in Arsten aus einem fahrenden Taxi gesprungen. Anschließend wurde die junge Frau von einem Auto angefahren. Sie musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die alkoholisierte 22-Jährige war zuvor mit Freundinnen in das Taxi eingestiegen und auf dem Heimweg. Als letzter Fahrgast öffnete sie auf dem Autobahnzubringer Arsten stadtauswärts bei einer Geschwindigkeit von etwa 60 bis 80 Kilometern pro Stunde plötzlich die hintere Autotür und sprang aus dem fahrenden Wagen. Sie rollte auf den rechten Fahrstreifen, stand auf und ging zurück in Richtung Stadt. Dabei wurde sie von einem nachfahrenden Fahrzeug seitlich angefahren und kam zu Fall. Die 62 Jahre alte Autofahrerin hatte zuvor noch versucht, abzubremsen und auszuweichen. Sie erlitt einen Schock. Die 22-Jährige musste mit vermutlich inneren Verletzungen und Schürfwunden in eine Klinik gebracht werden. Lebensgefahr besteht nicht.

Nach ersten Erkenntnissen wollte die junge Frau nicht mehr nach Hause, sondern bei einer Freundin übernachten und verließ spontan während der Fahrt das Taxi. Die weiteren Ermittlungen, unter anderem wegen Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung, dauern an.

