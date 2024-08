Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Hebelspuren in Firmenfenster

Kierspe (ots)

Mitarbeiter einer Firma bemerkten am Donnerstagmorgen Hebelmarken an einem Fenster des Firmengebäudes am Klaus-Lamberti-Weg. Die Fenster hielten dem Einbruchversuch stand. (cris)

