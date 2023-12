POL-NB: Einladung Medientreffen im Polizeipräsidium Neubrandenburg

Greifswald (ots) - Am Abend des 14.12.2023 gab es in der Gemeinschaftsunterkunft in der Greifswalder Brandteichstraße einen größeren Einsatz von Rettungsdienst, Polizei und Feuerwehr. Die Rettungskräfte wurden zu einem 32-jährigen tunesischen Staatsangehörigen gerufen, der sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand und sich mit einem Messer selbst verletzt ...

mehr