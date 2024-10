Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0659 --Polizei nimmt Räuber bei Überfall auf Gaststättenbesitzer fest--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Mitte, OT Ostertor, Außer der Schleifmühle Zeit: 24.10.24, 2.30 Uhr

In der Nacht zu Donnerstag hat die Polizei im Bremer Ostertor zwei Räuber bei einem Überfall auf frischer Tat festgenommen. Gegen 2.30 Uhr wurde ein 64-jähriger Gaststättenbesitzer von den maskierten Männern vor seiner Bar in der Straße Außer der Schleifmühle überfallen.

Die Angreifer folgten ihm vorher offenbar, drückten den Mann in sein Lokal, setzten ihn mit Schlägen und einem Elektroschocker außer Gefecht und fesselten ihn. Dank aufmerksamer Nachbarn, die durch den Lärm geweckt wurden, konnte die Polizei schnell alarmiert werden. Bereits zwei Minuten nach dem Notruf waren die Einsatzkräfte am Tatort, überwältigten die beiden 22 und 33 Jahre alten Täter und nahmen sie fest.

Der 64 Jahre alte Mann wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Staatsanwaltschaft ordnete noch in der Nacht die Fortdauer der Haftmaßnahmen für die beiden Festgenommenen an. Die Ermittlungen zum Hintergrund des Überfalls dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell