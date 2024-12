Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Mehrere Trunkenheits- und Drogenfahrten, ein Wohnungseinbruch, sowie Verkehrsunfälle

Heilbronn (ots)

Wertheim: Mit über einem Promille am Steuer Am Sonntag wurde ein Verkehrsteilnehmer dabei erwischt, wie er unter Alkoholeinfluss in Wertheim mit seinem PKW unterwegs war. Gegen 07.30 Uhr wurde der Audi-Fahrer auf der Venantius-Arnold-Straße durch die Polizei einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte bei dem 40-Jährigen intensiver Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über einem Promille. Mit dem Fahrer wurde im Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt. Nun droht dem 40-Jährigen Mann eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Lauda-Königshofen: Wohnungseinbruch - Wer hat etwas gesehen? Unbekannte Täter brachen am Samstag in ein Einfamilienhaus in Lauda-Königshofen ein. Zwischen 16 Uhr und 22 Uhr verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zum Gebäude in der Aschhausenstraße und durchsuchten dieses. Ob etwas entwendet wurde ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 2.000 Euro. Wer verdächtige Wahrnehmungen im genannten Bereich machen konnte, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden.

Tauberbischofsheim: Verkehrsunfall und unerlaubtes Entfernen vom Unfallort unter Alkoholeinfluss Ein vermutlich alkoholisierter Fahrer verursachte am Samstag einen Verkehrsunfall und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Gegen 12.10 Uhr touchierte der BMW-Fahrer einen PKW auf dem Parkplatz an der Ringstraße in Tauberbischofsheim und entfernte sich anschließend ohne seiner Meldepflicht nachzukommen. Während der Unfallaufnahme konnte der vermeintliche Verursacher im Außenbereich eines Restaurants angetroffen werden. Aufgrund des stark alkoholisierten Eindrucks des 54-Jährigen wurde mit ihm ein Atemalkoholtest und eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt. Der Test ergab einen Wert von etwa 1,6 Promille. An den beiden PKWs entstand jeweils ein Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro.

Lauda-Königshofen: Verkehrsunfall mit zwei Promille Ein stark alkoholisierter Mann verursachte am Samstag beim Rangieren einen Unfall. Der 56-Jährige fuhr gegen 13 Uhr rückwärts aus einem Parkplatz auf die Bahnhofstraße. Um einem weiteren ausparkendem PKW Platz zu machen, setzte er noch ein Stück zurück und fuhr hierbei einem Smart vorne auf. Bei dem Hyundai-Fahrer konnte während der Unfallaufnahme intensiver Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein deshalb durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert über zwei Promille. Der Führerschein des 56-Jährigen wurde daraufhin beschlagnahmt und eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt. Der Gesamtschaden wird auf circa 2.000 Euro geschätzt.

Tauberbischofsheim: Trunkenheitsfahrt durch Bürger aufgedeckt Ein Verkehrsteilnehmer verständigte am Freitagabend in Tauberbischofsheim aufgrund eines Mercedes-Benz mit sehr unsicherer Fahrweise die Polizei. Der Fahrer der C-Klasse befuhr gegen 21.45 Uhr die Bundesstraße 290 in Richtung Tauberbischofsheim in Schlangenlinien und wurde daraufhin einer Kontrolle unterzogen. Ein hier durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Wert von etwa 2,3 Promille, weshalb es zur Blutentnahme ins Krankenhaus ging. Dem 64-Jährigen droht nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Bad Mergentheim: Drogenfahrt endet nach Verkehrsunfall In Bad Mergentheim verursachte am Samstag ein 36-Jähriger unter Cannabiseinfluss einen Verkehrsunfall. Gegen 14.40 Uhr fuhr der 36-Jährige einer 40-Jährigen an einer Ampel der Igersheimer Straße auf Höhe der Austraße hinten auf. Die beiden waren in Fahrtrichtung Bad Mergentheim unterwegs. Ob ein Sachschaden entstand ist noch unklar, verletzt wurde keiner. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten bei dem 36-Jährigen allerdings Anzeichen einer aktuellen Rauschmittelbeeinflussung festgestellt werden. Ein daraufhin durchgeführter Urintest schlug positiv auf THC an. Zudem gab der Unfallverursacher an, ein paar Stunden zuvor mehrere Joints geraucht zu haben, weshalb es anschließend zur Blutentnahme ins Krankenhaus ging.

Bad Mergentheim: Verkehrsunfall mit Schwerverletzter Eine Radfahrerin musste nach einem Verkehrsunfall in Bad Mergentheim am Freitag ins Krankenhaus. Der Unfall ereignete sich gegen 12 Uhr, als ein 69-Jähriger nach links vom Alemannenweg in die Maurus-Weber-Straße einbog und die entgegenkommende Radfahrerin mit der linken Fahrzeugfront seines VW erfasste. Durch den Unfall wurde die 27-Jährige schwer verletzt und kam ins Krankenhaus. Zudem entstand ein Gesamtschaden von etwa 3500 Euro.

Wertheim: Unter Cannabiseinfluss im Straßenverkehr Am Samstag wurde ein Skoda-Fahrer unter Cannabiseinfluss in Wertheim erwischt. Der 33-Jährige befuhr gegen 0.15 Uhr die Otto-Schott-Straße in Richtung Hafenstraße und wurde anschließend einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurden Auffälligkeiten einer Betäubungsmittelbeeinflussung festgestellt und deshalb ein Urintest durchgeführt. Der Test fiel positiv auf THC aus, weshalb es zur Blutentnahme ins Krankenhaus ging. Nun droht dem 33-Jährigen eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Der bundesweite Tatbestandkatalog sieht hierfür bei einem Erstverstoß ein Bußgeld von 500 Euro, zwei Punkte im Fahreignungsregister und ein Monat Fahrverbot vor.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell