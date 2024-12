Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Betrunkene Autofahrer, Zeugen nach Einbrüchen und Unfallflucht gesucht, Zigarette löst Fahrzeugbrand aus

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Mit über 1,2 Promille Unfall verursacht Sachschaden in Höhe von circa 12.000 Euro sind das Resultat eines Unfalls am Sonntagmorgen in Heilbronn. Gegen 7 Uhr war ein 35-Jähriger mit seinem Fiat Doblo auf der Neckartalstraße in Richtung Lauffen unterwegs, als er vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung nach rechts von der Fahrbahn abkam und zunächst zwei Verkehrsinseln überfuhr. Im Anschluss geriet der Ford auf die Gegenfahrbahn und stieß hier mit dem Lexus eines 62-Jährigen zusammen, welcher an einer Ampel auf die Grünphase wartete. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten eine aktuelle Alkoholbeeinflussung bei dem Fiat-Fahrer fest, weshalb ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert von über 1,2 Promille, weshalb der 35-Jährige die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe abgeben musste. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Heilbronn: Zeugen nach Unfallflucht gesucht Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug zwischen Donnerstag und Freitag in Heilbronn und flüchtete anschließend. Der 24-jährige Besitzer eines BMW stellte diesen am Donnerstagnachmittag, gegen 15 Uhr, am rechten Fahrbahnrand der Ludwigsburger Straße ab. Als er am nächsten Morgen, gegen 5 Uhr, zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er fest, dass vermutlich ein Lkw den BMW gestreift und hierbei erheblichen Schaden verursacht hatte. Der Verursacher hatte sich bereits von der Unfallstelle entfernt, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen oder die Polizei zu informieren. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zum Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 204060 an das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen. Stadt- und Landkreis Heilbronn: Zeugen nach diversen Einbrüchen gesucht Am vergangenen Wochenende waren im Stadt- und Landkreis Heilbronn wieder Einbrecher unterwegs. Die Polizei hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.

Zuständigkeitsbereich Polizeirevier Eppingen: - Am Freitag zwischen 10.30 Uhr und 20 Uhr wurde ein Haus in der Eichendorffstraße in Gemmingen-Stebbach Ziel von Einbrechern die einen Tresor erbeuteten. Dieser wurde gegen 20.15 Uhr im Garten eines Hauses in der Hebelstraße, ungeöffnet, aufgefunden. Zuständigkeitsbereich Polizeirevier Heilbronn: - Seit Anfang Dezember wurden aus drei Kellerräumen in der Schäfergasse in Heilbronn mehrere Gegenstände gestohlen. - Im Zeitraum zwischen dem 29. November und dem 13. Dezember versuchten Unbekannte ein Fenster eines Bungalows in der Heilbronner Nürnberger Straße aufzubrechen, scheiterten aber bei dem Versuch. Zuständigkeitsbereich Polizeirevier Lauffen: - In Güglingen versuchten Unbekannte zwischen Freitag, 13 Uhr, und Samstag, 11.50 Uhr, in ein Jugendzentrum in der Straße "Stadtgraben" einzubrechen. Der oder die Täter gelangten nicht in Innere des Gebäudes. Zuständigkeitsbereich Polizeirevier Neckarsulm: - Am Sonntag, zwischen 14.30 Uhr und 17.10 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus in der Sudetenstraße in Bad Friedrichshall-Jagstfeld und entwendeten Bargeld. - In Neuenstadt am Kocher wurden zwischen Donnerstag und Sonntag durch Unbekannte zwölf Gartenhäuser am Dahenbach aufgebrochen und Werkzeug sowie Gartengeräte im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. - Gleich zwei Häuser in der Bad Wimpfener Ferdinandstraße wurden am Sonntag zwischen 17.30 Uhr und 19.30 Uhr Ziel von Einbrechern. Nach bisherigem Kenntnisstand wurden ein Laptop und ein Ipad entwendet. - In der Nacht von Samstag auf Sonntag versuchten sich Einbrecher gewaltsam Zutritt zu einer Metzgerei in der Felix-Wankel-Straße in Neckarsulm zu verschaffen. Vermutlich wurden der oder die Täter bei der Tatausführung gestört und flüchteten ohne das Innere betreten zu haben. - Am Samstagnachmittag brachen Unbekannte zwischen 16.40 Uhr und 18.05 Uhr in ein Haus in der Neckarsulmer Strombergstraße ein und erbeuteten Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Zuständigkeitsbereich Revier Weinsberg: - In Abstatt wurden am Sonntag zwei Objekte Ziel von Einbrechern. Zwischen 15.10 Uhr und 19 Uhr versuchten Unbekannte in eine Wohnung in der Auensteiner Straße einzudringen, scheiterten aber beim Versuch. Im selben Tatzeitraum gelangten Einbrechern ins Innere eines Einfamilienhauses in der Talstraße und entwendeten Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. - Bereits zu Beginn der vergangenen Woche, zwischen Dienstag und Mittwoch, versuchten Unbekannte in ein Haus in der Beilsteiner Buchenstraße einzubrechen. Hierbei wurde die Scheibe eines Fensters beschädigt, der oder die Täter gelangten aber nicht ins Innere. - In Wüstenrot wurden ebenfalls zwei Häuser Ziel von Einbrechern. Gegen 18 Uhr am Freitag machte sich ein Mann am Fenster eines Hauses in der Straße "Hasenhof" zu schaffen, wurde aber vom Eigentümer gestört und flüchtete. Zwischen 15.55 Uhr und 18.30 Uhr gelang es Unbekannten gewaltsam in ein Haus in der Straße "Bärenbronn" in Neuhütten einzudringen. Der oder die Täter flüchteten mit erbeutetem Schmuck und Bargeld in unbekannter Höhe. - Zwischen vergangenem Donnerstag und Freitag gelangten Unbekannte gewaltsam in ein Wohnhaus in der Weinsberger Wildermuthstraße und durchsuchten im Anschluss das Inventar. Ob etwas entwendet wurde ist derzeit noch nicht bekannt. Zeugen, die an einer der Örtlichkeiten verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim jeweils zuständigen Polizeirevier zu melden. Wichtiger Aufruf der Polizei: Falls sie Opfer eines Einbruchs geworden sind, informieren sie umgehend und möglichst ohne Zeitverzug die Polizei um eine schnelle Aufnahme der Ermittlungen zu gewährleisten.

Leingarten: Viel zu schnell und betrunken unterwegs Am frühen Sonntagmorgen war ein 25-Jähriger in Leingarten nicht nur viel zu schnell mit seinem Auto unterwegs, sondern auch noch betrunken. Der junge Mann befuhr mit seinem Mercedes, gegen 2.30 Uhr,die Bundesstraße 293 von Heilbronn kommend in Richtung Schwaigern. Hier wurde er von einer Polizeistreife, bei erlaubten 70 km/h, mit über 140 km/h auf dem Tacho gemessen. Daher sollte er einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Die Beamten konnten im Bereich des Kreisverkehrs in der Leibnizstraße zu dem Mercedes aufschließen und ihm in die Augelbaumstraße folgen. Trotz eingeschaltetem Blaulicht fuhr der 25-Jährige die Augelbaumstraße mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit entlang und hielt sein Fahrzeug erst an, als die Polizisten das Martinshorn einschalteten. Bei der anschließenden Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der junge Mann vor Fahrtantritt dem Alkohol zugesprochen hatte, weshalb ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert von über 1,1 Promille, weshalb der Mercedes-Fahrer die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben musste. Sein Führerschein wurde einbehalten.

Nordheim: Betrunken von Fahrbahn abgekommen Am Samstagmorgen kam ein 21-Jähriger mit seinem Audi in Nordheim von der Straße ab. Zwischen 1.30 Uhr und 2.15 Uhr befuhr der junge Mann die Weinbergstraße, als er an der Einmündung in die Landwehrstraße nach links von der Fahrbahn abkam und einen Stromverteilerkasten, die Fassade einer Garage und eine Mülltonnenabtrennung beschädigte. Nach dem Unfall entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die kurz darauf alarmierten Polizisten fanden vor Ort mehrere Fahrzeugteile auf, welche auf einen blauen Audi als Verursacherfahrzeug hindeuteten. Daher wurde im Anschluss der Nahbereich nach einem eben solchen abgesucht. Der stark unfallbeschädigte Audi des 21-Jährigen konnte im Rahmen der Suche vor dessen Wohnanschrift aufgefunden werden. Im Rahmen der anschließenden Beschuldigtenbelehrung des jungen Mannes fiel den Einsatzkräften starker Alkoholgeruch in der Atemluft des Audi-Fahrers auf. Daher musste er die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und dort nicht nur zwei Blutproben, sondern auch seinen Führerschein abgeben.

Talheim: Zigarette löst Fahrzeugbrand aus Am Sonntagabend brannte in Talheim ein Fahrzeug aus. Zuvor wollte dessen 47-jährige Besitzerin gegen 22.30 Uhr am Rathausplatz das Scheibenwischwasser an dem BMW nachfüllen. Hierbei hatte sie eine klimmende Zigarette im Mund, welche vermutlich die Dämpfe der Flüssigkeit entzündeten und den Motorraum in Brand setzten. Im weiteren Verlauf brannte das Fahrzeug vollständig aus. Die Frau blieb glücklicherweise unverletzt. Der Sachschaden wird auf circa 6.000 Euro geschätzt.

