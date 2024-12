POL-HN: Bewaffneter Raub auf Tankstelle - Zeugen gesucht

Heilbronn (ots) - Schwaigern: Einbruchsversuch in Einfamilienhaus - Wer hat was gesehen? Zwischen Sonntag, 08. Dezember 2024, und Freitag, 13. Dezember 2024, versuchten unbekannte Täter, in ein Einfamilienhaus in der Johannes-Rau-Straße in Schwaigern einzudringen. Sie hebelten an einem Fenster, wobei die Scheibe zerbrach. Es gelang den Tätern jedoch nicht, das Fenster zu öffnen und in das Innere des Hauses zu ...

mehr